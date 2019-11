© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera titola nella sua sezione sportiva: "Italia no stop". Due anni fa era fuori dal Mondiale russo, adesso sogna un Europeo da protagonista. L’orizzonte dell’Italia si è ribaltato dopo aver centrato tutti i traguardi possibili, ma nella notte lieve di Palermo bisognerà evitare brutti scivoloni. Roberto Mancini contro la non irresistibile Armenia, priva del talento riconosciuto di Mkhitaryan, vuole un altro dieci in pagella, il numero che ha accompagnato il c.t. nella sua lunga vita di calciatore. Dopo averne vinte dieci di fila, Mancio cerca la decima consecutiva nell’anno solare, soprattutto la decima nel girone, il filotto delle meraviglie, mai capitato nei quasi 110 anni di storia azzurra. Un record che nessuno potrebbe mai migliorare, casomai eguagliare e quindi destinato a rimanere immortale.