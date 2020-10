Corriere della Sera: "Italia senza gol. Si inceppa sul più bello"

"Italia senza gol. Si inceppa sul più bello", titola il Corriere della Sera stamane in edicola. Restano tutti all’asciutto, il cecchino Lewandowski e la cooperativa del gol azzurra. Così lo 0-0 all’Energa Stadion, il primo dopo quasi due anni, è quasi inevitabile. Polonia e Italia decidono di non farsi male. Considerando che l’Olanda non è riuscita a vincere in Bosnia, può andare bene così. Gli azzurri restano in testa al girone con un punto di vantaggio sugli Orange e sugli stessi polacchi e hanno già affrontato le due trasferte più pericolose. I conti, da questo punto di vista, tornano. Restano però i rimpianti.