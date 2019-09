Corriere della Sera: "Juve, arrestati i capi ultrà: ricatti per i biglietti"

Il racket del bagarinaggio. Le minacce di cori razzisti per far squalificare il campo. "Juve, arrestati i capi ultrà: ricatti per i biglietti" titola il Corriere della Sera in prima pagina, dando risalto al caso ultrà che ha portato all'arresto di 12 tifosi bianconeri che ricattavano il club per ottenere dei biglietti gratis da rivendere a prezzi gonfiati. Estorsioni ai dirigenti della Juve, rivendita di biglietti a prezzo maggiorato, minacce e violenze nei confronti dei «disobbedienti»: così la Juve, parte lesa nella vicenda, era ostaggio degli ultrà.