© foto di Pierpaolo Matrone

La Juventus non va oltre il pareggio a Lecce, mentre l'Inter si ferma in casa contro il Parma. Prima e seconda della classifica, un punto a testa, ora rischiano di sentire il fiato sulle spalle delle altre. E' sugli anticipi di ieri che apre il Corriere della Sera in prima pagina, dedicando spazio ad entrambe le partite: "Juve bloccata a Lecce. L'Inter manca il sorpasso".