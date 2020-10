Corriere della Sera: "Juve, colpo finale. Punta 60 milioni sui gol di Chiesa"

"Juve, colpo finale. Punta 60 milioni sui gol di Chiesa", titola il Corriere della Sera in apertura della sezione sportiva. Il primo calciomercato dell’era Covid — ingressi contingentati anche nell’hotel sede delle trattative, dove un tempo direttori sportivi e procuratori si appartavano in infiniti tête à tête — si chiude con un grande colpo e un giallo regolamentare. L’acquisto eclatante lo porta a termine la Juve, che prende Chiesa per 60 milioni di euro, bonus inclusi. L’intrigo riguarda invece Smalling, che la Roma acquista dal Manchester United all’ultimo tuffo: l’affare rischia di saltare perché alla documentazione manca l’indice di liquidità, ma alle 22 arriva il via libera dalla Federcalcio. Poi c’è un’operazione sensazionale dell’Atalanta, che vende allo stesso United un ragazzino del 2002, Traoré, per 40 milioni complessivi.