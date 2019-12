© foto di stefano tedeschi

"Juve da allarme rosso", titola il Corriere della Sera nelle sue pagine interne. Reduce da una sconfitta che vale doppio, perché il primo trofeo stagionale è andato e perché è la seconda caduta in 15 giorni contro la Lazio, la squadra di Sarri dà l’impressione di avere cavalli inaspettatamente stanchi, ma anche i paraocchi, perché ha esaltato ancora una volta le caratteristiche dell’avversario, che si chiude e apre come una mano e ha rifilato altri tre schiaffi alla Signora. Sarri prova a compensare con il tridente, dopo aver ricordato che Dybala «non è un trequartista». L’argentino come regista d’attacco non può essere sempre brillante anche nel raccordo e Higuain ha dimostrato di avere più spazi quando gioca in coppia, senza tridente. Tanti dubbi dunque per mister Sarri, che dovrà rapidamente trovare una soluzione.