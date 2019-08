Corriere della Sera: "Juve e Napoli ok. Firenze protesta per rigore"

© foto di Pierpaolo Matrone

"Juve e Napoli ok. Firenze protesta per un rigore". E' questo il titolo che si trova sulla prima pagina del Corriere della Sera, che in taglio basso dedica un piccolo box anche al calcio e, ovviamente agli anticipi di ieri. La Juventus ha battuto il Parma di misura al Tardini grazie ad una rete di Chiellini; annullato invece un gol a Cristiano Ronaldo. In serata, invece, il Napoli ha superato la Fiorentina con uno spettacolare 4-3, con i viola però che recriminano per alcune decisioni dell'arbitro Massa.