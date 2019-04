© foto di Pierpaolo

"Juve, festa rimandata. Il Milan batte la Lazio". Il Corriere della Sera si occupa degli anticipi di questo turno di Serie A, anche con un boxino in prima pagina, in taglio alto. I bianconeri non sono riusciti a conquistare il punto che serviva per lo scudetto a Ferrara contro la SPAL, mentre gli uomini di Gattuso hanno conquistato tre punti molto importanti per il quarto posto.