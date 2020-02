vedi letture

Corriere della Sera: "Juve, idea Allegri ma lui parla inglese"

"La sintesi mancata tra Juve e Sarri. Ecco l’idea Allegri: ma lui parla inglese": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Le difficoltà hanno portato la Juventus a pensare anche al ritorno di Allegri, che avrebbe avuto del clamoroso: il tecnico livornese però avrebbe in mano un accordo con una big inglese per la prossima stagione e vorrebbe stare fermo, chiudendo l'anno sabbatico. Colloqui in corso tra club e giocatori, non tutti dalla parte di Sarri.