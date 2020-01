Corriere della Sera: "Juve, il piano di Sarri per agevolare Ronaldo"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola sulla Juventus: "Il piano di Sarri per agevolare Ronaldo". L’organizzazione di gioco gira attorno al portoghese, sfruttando tutto il suo potenziale. La novità che si intravvede, a volte solo nelle intenzioni come ha dimostrato il finale di sofferenza contro Roma e Parma, è che attorno al giardino di Ronaldo, Sarri ha seminato qualcosa di diverso: la necessità di tenere il baricentro alto, la voglia di avere il pallone tra i piedi per cercare la giocata giusta, il gusto stesso di rifare qualcosa provato in allenamento. Per ora la pianta è ancora fragile ma deve crescere in fretta, dato che tra un mese abbondante c’è la prima settimana clou che introduce alla primavera bianconera: Lione (26 febbraio), Inter (1 marzo) ed eventuale semifinale di ritorno di Coppa Italia (4 marzo), diranno se la semina è stata buona e se le radici sono profonde.