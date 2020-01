© foto di stefano tedeschi

"Juve in decollo", è il titolo scelto dal Corriere della Sera l'indomani dalla vittoria bianconera. Campioni d’inverno con il fiatone. La Juve batte la Roma e stacca l’Inter proprio all’ultima giornata del girone di andata senza convincere in pieno, ma potendo guardare tutti dall’alto in basso. E non è un dettaglio insignificante. Nessuno può sapere adesso se a fine maggio la Juve metterà le mani sul nono scudetto consecutivo, però la statistica dice che tutte le volte (6) che i bianconeri sono stati campioni d’inverno dal 2011 a oggi hanno poi vinto il tricolore. Cosa che, peraltro, hanno fatto anche quando erano finiti dietro al Napoli a metà strada.