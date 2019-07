Corriere della Sera: "Juve-Inter, lo scontro è già totale"

© foto di Mattia Verdorale

"Dagli ex al veleno al caso Icardi, Juve-Inter lo scontro è già totale". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica all'incontro che si disputerà alle ore 13.30 italiane tra Juventus-Inter valido per l'ICC: "In Cina la prima di Conte contro i bianconeri, Marotta e Paratici si sfidano sulla punta".