Corriere della Sera: "Juve, Joya d'Europa"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola oggi nella sua sezione sportiva: "Juve, Joya d'Europa". Sarrilandia non è ancora stabilmente il paradiso del calcio collettivo, ma grazie a una doppia magia di Paulo Dybala la Juventus sale comunque in groppa alla Lokomotiv alla penultima curva e ribalta in due minuti una partita che sembrava buttata via, fra gol sprecati e leggerezze difensive: con questi tre punti i bianconeri restano davanti per un gol nella differenza reti all’Atletico Madrid, in attesa dello scontro diretto tra due giornate con gli spagnoli, che deciderà il primo posto nel girone. Quel che conta però per la squadra di Sarri è aver superato il primo momento di difficoltà dall’inizio della stagione, evitando così di complicarsi la vita in Europa.