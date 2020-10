Corriere della Sera: "Juve-Napoli: è 3-0. De Laurentiis: ricorso"

"Juve-Napoli: è 3-0. De Laurentiis: ricorso": così in taglio alto il Corriere della Sera, che dedica spazio alla decisione di ieri del Giudice Sportivo. "Il Napoli perde il primo round", commenta il quotidiano a pagina cinquantuno: tre a zero per la Juve e meno uno in classifica. La colpa è la mancata trasferta a Torino, non si giudica la ASL. De Laurentiis prepara l'appello, ma intanto c'è soddisfazione in Federazione.