vedi letture

Corriere della Sera: "Juve non ci siamo"

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre la sua sezione sportiva titolando: "Juve non ci siamo". All’ennesimo colpo di vento, nemmeno così violento, la Juve cade anche a Lione. La buona notizia è che l’1-0 è rimediabile e non è una cosa da poco. Ma altri segnali positivi non se ne vedono. La squadra di Sarri non sembra una squadra: zero tiri nello specchio della porta (Dybala nel finale segna, ma in fuorigioco), ritmi blandi, idee poche e confuse e uno spirito di corpo ridotto al minimo. Da salvare c’è solo la rabbia utilizzata nell’assalto conclusivo, con due falli in area su Ronaldo e soprattutto su Dybala (tirato giù da Bruno Guimaraes) che sembrano piuttosto evidenti, ma non vengono presi in considerazione dallo spagnolo Gil Manzano e dalla Var.