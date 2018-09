Corriere della Sera: "Juve non finisce mai, solo CR7 ha posto assicurato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere della Sera in edicola, nelle sue pagine interne, riserva spazio alla Juventus che stasera giocherà contro il Bologna. "La Juve di Allegri non finisce mai, solo Ronaldo ha il posto assicurato", titola il giornale che sottolinea come il tecnico abbia abolito il ritiro e dà una nuova occasione a Dybala per la partita contro i felsinei. Intanto, se Alex Sandro dovesse partire dalla panchina, CR7 resterà l’unico a non aver mai riposato tra campionato e Champions.