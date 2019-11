"Juve oltre CR7". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva a pagina 36 del Corriere della Sera dedicato alla vittoria della Juventus per 1-0 sul Milan di ieri notte: "Decisiva la mossa di Sarri. Fuori il portoghese entra Dybala che punisce. Decisiva la mossa di Sarri Fuori il portoghese entra Dybala che punisce. Leadership Bianconeri, messi in difficoltà ma di nuovo primi in classifica".