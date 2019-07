© foto di Mattia Verdorale

Nelle pagine sportive del Corriere della Sera, si parla parecchio di calciomercato. In primo piano la Juventus: "Ora De Ligt è ufficiale" si legge, con spazio al forte difensore olandese. Previste per domani le visite mediche. Ora per i bianconeri l'obiettivo è Chiesa: pronta un'offerta di 60 milioni alla Fiorentina. La Roma rilancia per Jordan Veretout, mentre il Milan prende un altro centrocampista: Bennacer dell'Empoli. Si muove anche il Parma, che dopo aver preso Karamoh, si regala un altro colpo in entrata: fatta per il ritorno di Inglese dal Napoli.

Ramsey punta in alto - Sul quotidiano si parla anche di Juventus, più specificatamente di Aaron Ramsey, con le prime parole in bianconero del centrocampista gallese. Il giocatore ha scelto la numero 8 di Marchisio e sta studiando l'italiano. L'obiettivo? Decidere le partite.