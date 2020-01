© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera titola oggi sul match di ieri sera tra Napoli e Juventus: "Lo scherzo di Rino". Forse il campionato è vivo, almeno per un’altra settimana. La Juve s’addormenta sul più bello, inciampa al San Paolo e rende assai amaro il ritorno di Maurizio Sarri nella sua città. Tenera è la notte del Napoli, che in casa non vinceva da tre mesi e veniva da quattro sconfitte di fila. Il lampo di Zielinski e la stoccata di Insigne sono ossigeno per Gattuso, cinque giorni dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia. Una bella botta di autostima.