© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Kean unisce l'Italia" titola il Corriere della Sera oggi in edicola: "Battuta la Finlandia, azzurri verso il secondo impegno sulla strada degli Europei". Nel sommario: "Tutti pazzi per Moise il predestinato: 'Mi dispiace per chi è nato qui e non può avere la cittadinanza. Io e Balotelli faremo grandi cose'".