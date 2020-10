Corriere della Sera: "L'Asl, il Napoli non può partire. Ma la Juve: saremo in campo"

Dopo i casi di Covid-19 riscontrati in casa Napoli (Zielinski ed Elmas tra i calciatori, oltre ad alcuni collaboratori), l'Asl ha deciso di bloccare gli azzurri e non permettere la partenza per Torino, dove stasera si dovrebbe disputare il match con la Juventus, che di par suo ha fatto sapere che alle 20:45 scenderà regolarmente in campo. "L'Asl: il Napoli non può partite. Ma la Juve: saremo in campo", titola il Corriere della Sera in taglio alto.