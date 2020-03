Corriere della Sera: "L’Atalanta apre le porte alla storia"

"L’Atalanta apre le porte alla storia". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica all'Atalanta a pagina 37 in vista degli ottavi di finale di ritorno della Champions in programma questa sera: "Nel Mestalla deserto, i nerazzurri partono dal 4-1 per un posto nei quarti di Champions. Con la testa al Mestalla, ma con il cuore a Bergamo, frastornata dal coronavirus. Bergamo che, alla tv (la gara è a porte chiuse, anche se i tifosi del Valencia si sono dati appuntamento fuori dallo stadio per sostenere la propria squadra), proverà a scacciare per due ore l’ansia del contagio. Questo è il primo obiettivo dell’Atalanta in scena stasera a Valencia per il ritorno degli ottavi di Champions League".