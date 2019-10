Corriere della Sera: "L'Atalanta vuole sognare in grande"

© foto di stefano tedeschi

Sfida importante questa sera allo stadio San Paolo di Napoli, dove Atalanta e Napoli si giocano la terza posizione in classifica. Ed il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "L'Atalanta vuole sognare in grande". Non sembri un paradosso, l’Atalanta a cinque punti dalla vetta prende le distanze dallo scudetto; il Napoli che guarda da più lontano la Juve capolista, non ha mai smesso di crederci. Non lo è perché la squadra di Ancelotti è stata costruita per varcare il limite dell’eterna seconda, il gruppo di Gasperini viaggia «leggero» alla velocità del migliore attacco della serie A e gioca per singoli obiettivi. Stasera deve difendere il terzo posto dall’assalto del Napoli, reduce dal pari con la Spal e da tre giorni di polemiche.