Corriere della Sera: "L'esame farsa di Suarez"

"L'esame farsa di Suarez". Questo il titolo in prima pagina che il Corriere della Sera dedica alla truffa organizzata per far superare l'esame di italiano all'uruguiano: "Perugia, l’università per stranieri finisce sotto inchiesta. Il calciatore non è indagato. Un esame «farsa» che doveva certificare la conoscenza della lingua italiana del calciatore uruguaiano Luis Suarez prima di essere acquistato dalla Juventus: il nucleo di polizia economico finanziaria della Finanza perquisisce gli uffici dell’Università per Stranieri di Perugia, da mesi nel mirino della Procura locale per un’inchiesta su una serie di irregolarità amministrative".