Corriere della Sera: "L'Europa per sanare i conti: tocca al baby Milan"

Tra campo e bilancio. Il Corriere della Sera parla così del Milan atteso stasera dalla trasferta a Glasgow contro il Celtic: "L'Europa per sanare i conti: tocca al baby Milan". I rossoneri hanno incassato una quindicina di milioni con l'ingresso ai gironi di Europa League, arrivare in finale o 'addirittura' vincere la Coppa potrebbe portare altri 35-40 milioni, importantissimi per dare una sistemata ai conti dopo il -195 in bilancio. E quelli di Elliott sono stati chiari: l'Europa è una missione fondamentale per il Milan! Oggi la gara con il Celtic: il tecnico degli scozzesi Bannon è inferocito dopo il ko dei suoi nell'Old Firm con i Rangers. Nel Milan spazio a Tonali e Brahim Diaz.