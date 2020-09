Corriere della Sera: "L'Inter cambia ancora volto"

"L'Inter cambia ancora volto", titola il Corriere della Sera in apertura di sezione sportiva. Sabato sera contro la Fiorentina comincia il campionato dell’Inter, ma da qui al 5 ottobre, ultimo giorno di questo strampalato e complicato mercato, la squadra di Conte potrebbe cambiare volto. Prove di rivoluzione per lo scudetto. Mai i nerazzurri sono stati così vicini alla Juventus, regina incontrastata da nove anni. Alla Pinetina l’allenatore può fare affidamento sulla spinta del turbo Hakimi, ha deciso di reintegrare Perisic che non trova acquirenti, sta affrettando quanto e più possibile l’inserimento dell’ultimo colpo, il guerriero Vidal. Se Skriniar dovesse andare in Premier League, o magari al Psg di Leonardo, che lo considera l’alternativa a Koulibaly del Napoli, il nome buono per la difesa interista diventerebbe Nikola Milenkovic.