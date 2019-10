"L’Inter di Conte cancella la paura". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera. L’Inter sfida i più forti per capire se davvero può entrare nell’olimpo del calcio. Leo Messi prima, Cristiano Ronaldo poi. Una doppietta infernale e intrigante per i nerazzurri, decisi a uscire indenni, se non addirittura fortificati, dal terribile uno-due proposto dal calendario. Le sfide possono dare la misura completa e reale della squadra di Antonio Conte, stavolta temuta e rispettata come mai negli ultimi anni.