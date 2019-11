"L'Inter di Conte frantuma i record di punti e di gol". Questo il titolo che a pagina 41 il Corriere della Sera dedica ai nerazzurri secondi in classifica: "Mai i nerazzurri erano partiti così in Serie A. Conte ha già battuto i suoi predecessori: Spalletti, Mancini e Simoni (30), Mourinho (29). Solo nel 1988-89, con in panchina Giovanni Trapattoni e con la vittoria ancora da due punti, i nerazzurri erano partiti meglio, ottenendo (al netto della conversione) 32 punti. Quell’annata fortunata si chiuse con lo scudetto".