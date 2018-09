Corriere della Sera: "L'Inter fa fatica ma vince ancora"

© foto di Lazzerini

L'edizione odierna del Corriere della Sera riserva spazio nel taglio alto della prima pagina alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, arrivata ieri sera per 2-1 in occasione dell'anticipo del sesto turno di Serie A. "L'Inter fa fatica ma vince ancora", il titolo del quotidiano in edicola.