"Spalletti, la Champions e poi l’addio. L’Inter ha scelto: il futuro è con Conte. L’intesa con l’ex c.t. formalizzata solo a qualificazione raggiunta. Con lui arriva Oriali". Con questa titolazione all'interno della sezione sportiva, il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto su chi allenerà i nerazzurri nella prossima stagione, con il club attualmente guidato da Spalletti che, questa sera, dovrà battere il ChievoVerona per riprendersi il terzo posto in classifica.