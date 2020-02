vedi letture

Corriere della Sera: "L'Inter in Bulgaria per tirarsi su"

Stasera cominciano i sedicesimi di Europa League, e l'Inter scenderà in campo in Bulgaria, così il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "L'Inter in Bulgaria per tirarsi su". Senza otto giocatori, lasciati a casa da Antonio Conte per un motivo o per l’altro, e con l’obbligo di ripartire dopo le due sconfitte contro Napoli e Lazio, l’Inter si riaffaccia in Europa League per distendere i nervi e ricominciare a vincere. Nell’andata dei sedicesimi della coppa di riserva, in cui farà il suo esordio ufficiale anche la VAR, i nerazzurri trovano il Ludogorets, una sorta di Juventus bulgara capace di vincere gli ultimi otto titoli di fila, grazie ai milioni del presidente Kiril Domuschiev.