Corriere della Sera: "L'Inter non riesce a vincere. Juve, festa già stasera?"

"L'Inter non riesce a vincere. Juve, festa già stasera?" scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Il muro della Fiorentina è troppo alto per l’Inter, scrive ancora il quotidiano milanese. Pali, occasioni, ma i nerazzurri non passano e lanciano la Juve che stasera, battendo l'Udinese può laurearsi campione d'Italia per il nono Scudetto consecutivo, il primo di Sarri.