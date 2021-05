Corriere della Sera: "L’Inter passa all’incasso: Hakimi verso il Psg"

"L’Inter passa all’incasso: Hakimi verso il Psg per 60 milioni". Questo il titolo a pagina 49 che il Corriere della Sera dedica al futuro dell'esterno dell'Inter. La prima vittima da sacrificare sull’altare del contenimento dei costi è l’esterno Achraf Hakimi, la cui cessione per 60 milioni al Psg è ai dettagli. Il marocchino verrà venduto per consentire al club di Steven Zhang di avviarsi a una chiusura del mercato con un attivo tra 90 e 100 milioni. E sempre secondo il quotidiano non è detto basti la partenza di Hakimi per raggiungere l’obiettivo di bilancio che la società di Suning si è posta. Potrebbe rendersi necessaria anche una separazione da un altro gioiello (Lautaro Martinez), ma prima si proveranno a vendere pezzi meno pregiati.