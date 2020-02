vedi letture

Corriere della Sera: "L'Inter scivola dalla vetta"

Nella pagine interne del Corriere della Sera, ampio spazio all'ultima giornata di campionato. "L'Inter scivola dalla vetta" titola il quotidiano milanese a pagina 34. Passo falso per i nerazzurri di Conte, superati in classifica dalla Lazio. La formazione di Inzaghi vince per 2-1 in rimonta. L'Inter va in vantaggio con Young, la Lazio non ci sta e rimonta con Immobile e Milinkovic-Savic. Juve da sola in testa.