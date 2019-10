"L'Inter si illude e Suarez la punisce": così il Corriere della Sera in prima pagina. In gol con Lautaro, sfiora il raddoppio Suarez si scatena e segna l’uno-due portando il Barcellona alla rimonta e i nerazzurri alla fine si arrendono, Conte infuriato con l’arbitro per un rigore non concesso a Stefano Sensi nel secondo tempo.