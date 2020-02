vedi letture

Corriere della Sera: "L'Inter si perde"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola sulla sconfitta dell'Inter di ieri sera: "L'Inter si perde". La terza sconfitta casalinga della stagione, dopo quelle con Juventus e Barcellona, è una mezza sentenza per l’Inter. Se vorrà centrare la finale di Coppa Italia, dovrà fare un’impresa al San Paolo il 5 di marzo: vincere segnando almeno due gol. Niente di impossibile, sia chiaro. In campionato, poco più di un mese fa, i nerazzurri c’erano riusciti (3-1) grazie alla doppietta di Lukaku. Servirà però un’altra Inter. Più convinta e meno stanca. Dopo la formidabile rimonta nel derby, i contiani accusano un passaggio a vuoto. Mancano rabbia, intensità e lucidità. Anche le occasioni da gol. Neppure una, nitida, in novanta minuti.