Corriere della Sera: "L'Inter soffre e vince. Può sperare ancora"

Il Corriere della Sera titola in prima pagina sulla Champions League: "L'Inter soffre e vince. Può sperare ancora. Pari Atalanta". Gara show, quella disputata dai milanesi che battono il Borussia e restano in gioco per gli ottavi. Doppietta di Lukaku: "Sul 3-1 dobbiamo chiuderla...". Ora serve superare anche gli ucraini per sperare. I danesi fanno invece male all'Atalanta, che rischia ma ora le basta un pari.