Corriere della Sera: "L'Inter soffre ma vince"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera titola oggi in prima pagina sull'Inter, vittoriosa ieri sera contro il Brescia: "L'Inter soffre ma vince, in testa per una notte". Prima per una notte, ma con il fiato corto. L’Inter scavalca la Juventus grazie ai nuovi, implacabili, gemelli del gol: Lautaro Martinez, complice la deviazione di Cistana, sblocca nel primo tempo. Lukaku, dopo un’ora, si sveglia dal torpore e prova a spegnere la reazione bresciana di inizio ripresa con un sinistro fulminante nell’angolo lontano dalla portata di Alfonso. I numeri parlano per questa strana coppia argentino-belga che ha realizzato 14 gol nelle prime tredici partite della stagione, 7 a testa. Un rendimento super. Il Toro ha segnato in cinque delle ultime sei gare, il centravanti ha eguagliato il record di Milito arrivando a cinque gol nelle prime cinque trasferte.