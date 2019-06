Corriere della Sera: "L'Italia che vale. Magie di Insigne e Verratti"

© foto di WilMan

Due titoli per evidenziare la forza della Nazionale italiana. Il Corriere della Sera, oggi in edicola, nel taglio alto decide così di celebrare il successo sulla Bosnia ottenuto ieri sera dagli uomini di Mancini: "Magie di Insigne e Verratti. Passo decisivo degli Azzurri verso l'Europeo del 2020". Una vittoria, la quarta di fila, che vale il primo posto nel girone di qualificazione e che, nelle pagine sportive interne, è commentata così: "Italia che vale. Sotto per un gol di Dzeko, rimonta la Bosnia". Insistendo sulla gran fattura delle due reti: "Capolavoro di Insigne e un gioiello di Verratti".