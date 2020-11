Corriere della Sera: "L'Italia e la trappola Polonia. Vincere per il lancio definitivo"

L'Italia attende la Polonia a Reggio Emilia per tentare il sorpasso in vetta alla classifica del girone proprio alla nazionale guidata da Lewandowski in attacco. Il Corriere della Sera all'interno delle sue pagine sportive, dopo aver dato tanto spazio al trionfo del giovane tennista italiano Sinner a Sofia, si concentra sul calcio e su questo match: "L'Italia e la trappola Polonia. Vincere per il lancio definitivo".