Corriere della Sera: "L'Italia non sfonda il muro portoghese"

Finisce 0-0 l'ultimo match di Nations League per l'Italia. Gli azzurri non trovano la via del gol e, nonostante la buona gara, vengono eliminati dal Portogallo. Questo il titolo che l'edizione odierna del Corriere della Sera dedica in prima pagina alla Nazionale di Mancini: "L'Italia non sfonda il muro portoghese".