Corriere della Sera: "L'Italia teleguidata, Mancini parlerà via Skype"

Sul Corriere della Sera in edicola stamani spazio alla Nazionale, in campo stasera con l'Estonia per un'amichevole osteggiata da molti club. "L'Italia teleguidata, Mancini parlerà via Skype". Il c.t., positivo al Coronavirus, segue gli allenamenti in tempo reale e parlerà via Skype coi giocatori. Con 44 convocati, arrivi e partenze scaglionati a causa del virus o impediti dalle Asl. Oggi l'Estonia in amichevole, poi la Nations League con Polonia e Bosnia. Tutte gare da vincere per il ranking ma non solo: bisogna vincerle tutte per essere sicuri di avere un posto da testa di serie nelle qualificazioni al Mondiale del 2022 e la vittoria nel girone di Nations garantirebbe l’organizzazione delle Final four tra Milano e Torino tra undici mesi. Mancini, positivo al Covid e in attesa del tampone di domani che potrebbe dargli il via libera per la sfida più delicata contro la Polonia, parlerà nella riunione prepartita di oggi via Skype e comunicherà con lo staff durante l’incontro. In panchina Evani: "E' sempre con noi".