Corriere della Sera: "La A: se non si arriva in fondo niente scudetto e retrocessioni"

vedi letture

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica ampio spazio alle ultime vicende della Lega di Serie A, titolando così nell'apertura della sezione sportiva: "La A: se non si arriva in fondo niente scudetto e retrocessioni. La Lega: i verdetti saranno validi solo se già aritmetici. La proposta sarà discussa in un acceso Consiglio federale".