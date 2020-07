Corriere della Sera: "La A tiene accesa Sky e vuole riaprire al pubblico"

vedi letture

"La A tiene accesa Sky e vuole riaprire al pubblico" scrive il Corriere della Sera a pagina 42. La Lega sceglie di non staccare il segnale a Sky, inadempiente sull’ultima rata dei diritti televisivi della stagione 2019-2020, per i sei turni rimanenti del campionato; e invia alla FIGC, tramite con il Governo, un protocollo dettagliato di 200 pagine per la parziale riapertura degli stadi, se possibile, già in questo compresso finale di campionato.