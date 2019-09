© foto di Giulio Falciai

"La difesa forte dell’Inter contro l’attacco di Icardi". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera su Icardi. Il trasferimento di Mauro Icardi al Psg ha risolto un problema tecnico-economico all’Inter e disinnescato la causa intentata il 29 agosto dall’ex capitano. L’attaccante argentino chiedeva il reintegro totale in squadra, di poter svolgere la parte tecnico-tattica e le partitelle. Aveva anche avanzato una richiesta danni di 1,5 milioni. Avrebbe dovuto decidere un collegio arbitrale se il giocatore non si fosse accordato con il Psg. Dopo la firma con i francesi, Icardi ha siglato una rinuncia per chiudere il procedimento.