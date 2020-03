Corriere della Sera: "La Juve allontana la timida Inter"

"La Juve allontana la timida Inter": così il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. Nello Stadium deserto la squadra di Conte resiste solo un tempo, poi si scioglie al gol dell'1-0 di Aaron Ramsey. Poi Paulo Dybala, entrato da pochi minuti, chiude i giochi con una magia assoluta. Vittoria per 2-0 per i bianconeri, di nuovo in testa al campionato. Lazio a -1, Inter a -9.