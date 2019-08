Corriere della Sera: "La Juve aspetta il sì di Dybala"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere della Sera apre oggi con un titolo dedicato alla Juventus e allo scambio Lukaku-Dybala: "La Juve aspetta il sì di Dybala". Per completare l'operazione a Fabio Paratici manca l'ok dell'attaccante argentino che oggi incontrerà Maurizio Sarri: un suo sì farà chiudere la trattativa in tempi brevi, un suo no potrebbe far saltare il banco, considerata anche la data di chiusura del mercato inglese, fissata nell'8 agosto.