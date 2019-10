"La Juve batte l'Inter e balza in testa da sola": così il Corriere della Sera nella sua prima pagina. Vittoria a San Siro per 1-2 e sorpasso di Sarri su Conte: primato solitario per i bianconeri. La carta di Dybala ed è subito gol. Pareggia Lautaro su rigore. Ci pensa Higuain nel finale, ancora una volta: il Pipita entra e risolve.