Corriere della Sera: "La Juve di Pirlo in dieci pareggia con la Roma"

In taglio alto sul Corriere della Sera c'è spazio anche per il pareggio di ieri tra Roma e Juventus: "La Juve di Pirlo in dieci pareggia con la Roma", titola il quotidiano. "Sollievo Juve", si legge a pagina trentasei: giallorossi in vantaggio per due volte con Veretout, ma ci pensa sempre Ronaldo a rimontare e sistemare tutto.