Corriere della Sera: "La Juve sconfitta a Udine deve rinviare la festa scudetto"

vedi letture

"La Juve sconfitta a Udine deve rinviare la festa scudetto". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in merito alla sconfitta della Juventus sul campo dell'Udinese per 2-1: "Non basta la rete di De Ligt: Nestorovski pareggia, Fofana chiude in contropiede. Con l’Udinese i campioni subiscono ancora. Ko in rimonta, lo scudetto può attendere".